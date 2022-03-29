Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского

На переговорах в Стамбуле стороны сформировали вариант проведения встречи одновременно с парафированием договора главами МИД государств.

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Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский назвал условие для встречи президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как заявил Мединский, она станет возможной, как только будет подготовлен договор.

«Что касается вопроса встречи руководителей государств, мы с самого начала говорили, что эта встреча возможна. Возможна тогда, когда будет готов к подписанию договор, проработанный переговорщиками и министрами иностранных дел», - сказал он.

Мединский уточнил, что вопрос - непростой, в том числе из-за того, что такая встреча может быть многосторонней, с участием государств-гарантов. Однако на прошедших переговорах стороны сформировали вариант проведения встречи одновременно с парафированием договора главами МИД государств.

«Таким образом, при условии быстрой работы по договору и нахождения требуемого компромисса, возможность заключить мир станет гораздо ближе», - подытожил глава российской делегации.

По итогам встречи делегаций в Стамбуле Мединский также сделал заявление о ее конструктивности. Он отметил, что российская сторона получила от Украины для рассмотрения «понятно сформулированную их позицию для включения в договор».

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле продлились около трех часов. Параллельно с ними прошел раунд переговоров глав делегаций - Владимира Мединского и Давида Арахамии.