Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что в ответах на вопросы о деятельности лабораторий заинтересован весь мир.

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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о необходимости США объяснять европейцам истинное предназначение денег, шедших на финансирование украинских биолабораторий из фонда сына президента Штатов Хантера Байдена. По словам Патрушева, становится очевидно, что нежелание Вашингтона уничтожать отравляющие вещества и создание им биологического оружия преследуют определенные цели.

«Поэтому "Большой семерке" в первую очередь надо спросить у США об их планах по использованию этих видов оружия массового поражения, о том, не готовит ли Вашингтон провокации с химоружием, не собирается ли он передавать запрещенное вооружение террористам и неонацистам», - заявил он в интервью газете «Аргументы и факты».

Патрушев подчеркнул, что в ответах на вопросы об этом и о финансировании из фондов Байдена-младшего заинтересован весь мир.

«Но США, привыкшие пренебрегать голосами мирового сообщества и не признающие ценность человеческих жизней, цинично игнорируют эти вопросы», - отметил секретарь Совбеза РФ.

Ранее, после публикации документов о военно-биологической деятельности Пентагона на Украине, в Кремле ответили на вопрос о причастности фонда Хантера Байдена к данной деятельности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информация о биолабораториях США на Украине заинтересовала не только Россию, но и другие государства.