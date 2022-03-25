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В Кремле ответили на вопрос о причастности фонда Хантера Байдена к биолабораториям на Украине

Роман Захаров
13:00 25.03.2022
По словам Дмитрия Пескова, информация о биолабораториях США на Украине заинтересовала не только Россию, но и другие государства.
В Кремле ответили на вопрос о причастности фонда Хантера Байдена к биолабораториям на Украине
© Фото: Michal Jarmoluk, Pixabay
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Россия будет требовать объяснений в связи с появившимися сведениями о причастности сына президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, к биолабораториям на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не могу сказать, как вы понимаете, наши специалисты из Министерства обороны продолжают работу по анализу той информации, которую мы имеем сейчас на руках по биолабораториям и по разрабатываемым там программам. Это очень чувствительная информация - и для нас, и для всего мира. Конечно, и мы будем требовать объяснений. И не только мы. Вы знаете, что уже и Китай потребовал этих разъяснений и сделать эту ситуацию прозрачной для мира - конечно, это будет интересовать многих», - объяснил Песков, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга. 

Ранее Министерство обороны России опубликовало документы, раскрывающие военно-биологическую деятельность Пентагона на Украине. Из этих данных, помимо прочего, следовало, что к финансированию американских лабораторий причастны в том числе Хантер Байден и его инвестиционный фонд, Джордж Сорос и Национальная лаборатория в Лос-Аламосе, разрабатывавшая ядерное оружие. 

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