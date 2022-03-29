Российские военные доставили более 20 тонн гумпомощи под Харьков и Сумы

В первую очередь помощь получили семьи, имеющие детей. В ее состав входили предметы первой необходимости и продуктовые наборы, включающие в себя детское питание и жизненно важные лекарства.

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Российские военные доставили более 20 тонн гуманитарной помощи жителями Харьковской и Сумской областей. Об этом сообщает Минобороны России.

В первую очередь помощь получили семьи, имеющие детей. В ее состав входили предметы первой необходимости и продуктовые наборы, включающие в себя детское питание и жизненно важные лекарства.

Гуманитарный груз распределялся и передавался нуждающимся жителям во взаимодействии с местными администрациями.

«Спасибо вам большое, ребята, что вы заботитесь, прежде всего, о детях. В первую очередь, мы все думаем о детях», - сказала представительница администрации одного из населенных пунктов Харьковской области Наталья.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса продолжится до завершения поставленных целей.

Также он сообщил о 600 иностранных наемниках, уничтоженных на Украине.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов