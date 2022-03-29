Шойгу заявил об уничтожении около 600 иностранных наемников на Украине

Также, по словам министра обороны России за последние две недели Украину покинули более 500 иностранных наемников.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны РФ

В ходе специальной военной операции ВС РФ на Украине были уничтожены около 600 иностранных наемников. Еще около 500 наемников покинули страну за последние две недели. По центрам подготовки наемников на Украине были нанесены удары высокоточным оружием. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«Продолжаются целенаправленные действия по отслеживанию и уничтожению иностранных наемников. В результате ударов высокоточным оружием по центрам подготовки наемников, а также боевых потерь фиксируется снижение их количества на территории Украины. За последние две недели страну покинуло более 500 наемников и еще около 600 уничтожено», - заявил Шойгу.

Также Шойгу заявил, что специальная военная операция ВС РФ на Украине завершится только тогда, когда будут выполнены все поставленные задачи. При этом первостепенные задачи в целом уже выполнены.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов