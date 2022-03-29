Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до завершения поставленных целей
Специальная военная операция ВС РФ на Украине завершится только тогда, когда будут выполнены все поставленные задачи. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.
«Российские Вооруженные силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей», - заявил Шойгу.
Глава ведомства отметил, что Российская армия продолжает оказывать поддержку населению Луганской, Донецкой народных республик и Украины.
«Активно оказываем гуманитарную помощь населению ЛНР, ДНР и, безусловно, Украины. Уже проведены 684 гуманитарные акции. В 210 населенных пунктов доставлено 6 079 тонн грузов», - заявил Шойгу.
Также Шойгу заявил, что в целом первостепенные задачи спецоперации на Украине выполнены. Военный потенциал ВСУ был существенно снижен.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов