Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до завершения поставленных целей

Министр обороны отметил, что Российская армия продолжает оказывать населению ЛДНР и Украины гуманитарную помощь.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны РФ

Специальная военная операция ВС РФ на Украине завершится только тогда, когда будут выполнены все поставленные задачи. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«Российские Вооруженные силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей», - заявил Шойгу.

Глава ведомства отметил, что Российская армия продолжает оказывать поддержку населению Луганской, Донецкой народных республик и Украины.

«Активно оказываем гуманитарную помощь населению ЛНР, ДНР и, безусловно, Украины. Уже проведены 684 гуманитарные акции. В 210 населенных пунктов доставлено 6 079 тонн грузов», - заявил Шойгу.

Также Шойгу заявил, что в целом первостепенные задачи спецоперации на Украине выполнены. Военный потенциал ВСУ был существенно снижен.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов