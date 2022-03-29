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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о выполнении в целом первостепенных задач спецоперации на Украине. Об этом он сказал во время вступительного слова на тематическом селекторном совещании во вторник, 29 марта.

Как заявил Шойгу, в целом основные задачи первого этапа операции выполнены.

В частности, существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса.

Шойгу заявил, что ВСУ нанесен существенный урон, а также завоевано господство в воздухе и практически уничтожены военно-воздушные силы страны и система противовоздушной обороны.