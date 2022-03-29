Среди этих объектов находятся три пункта управления и четыре ЗРК - комплекс «Оса» и три «Бук-М1». Также в число объектов входят радиолокационная станция, пять установок РСЗО, два склада с боеприпасами, три склада с ГСМ и 19 районов сосредоточения боевой техники Украины или опорных пунктов.

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Оперативно-тактическая авиация России поразила 68 военных объектов Украины за ночь. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В течение ночи оперативно-тактической авиацией поражены 68 военных объектов Украины», - заявил он.

Конашенков уточнил, что среди этих объектов находятся три пункта управления и четыре ЗРК - комплекс «Оса» и три «Бук-М1». Также в число объектов входят радиолокационная станция, пять установок РСЗО, два склада с боеприпасами, три склада с ГСМ и 19 районов сосредоточения боевой техники Украины или опорных пунктов.

Также Игорь Конашенков рассказал об уничтожении российскими высокоточными крылатыми ракетами крупной украинской базы горючего под Ровно.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов