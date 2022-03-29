В Минобороны России заявили об уничтожении 123 самолетов и 74 вертолетов Украины

Также, по словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, было уничтожено еще 1738 украинских танков и других боевых бронированных машин, 181 установка РСЗО, 726 минометов и орудий полевой артиллерии, и еще 1592 единицы специальной военной автотехники.

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В Минобороны России заявили об уничтожении 123 украинских самолетов и 74 вертолетов. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 311 беспилотных летательных аппаратов», - сказал Конашенков.

Также, по его словам, было уничтожено еще 1738 украинских танков и других боевых бронированных машин, 181 установка РСЗО, 726 минометов и орудий полевой артиллерии, и еще 1592 единицы специальной военной автотехники.

Кроме этого, Игорь Конашенков сообщил о нанесении высокоточными крылатыми ракетами удара по крупной украинской базе горючего в Ровненской области. В результате удара украинская база была уничтожена.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов