Американский дипломат считает, что нынешний кризис выгоден для Соединенных Штатов: негативное отношение к России усиливается, военно-промышленный комплекс США развивается в дополнение к усилению блока НАТО.

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Американский высокопоставленный дипломат в отставке Час Фриман заявил, что администрация Байдена будет бороться с Россией «до последнего украинца». Об этом он заявил в интервью изданию The Grayzone.

«Все, что мы делаем, скорее направлено на то, чтобы продлить боевые действия, вместо того, чтобы ускорить их прекращение и достигнуть какой-то компромисс», - рассказал дипломат Час Фриман.

Дипломат в отставке считает, что текущий кризис выгоден для Соединенных Штатов. Он отметил, что негативное отношение к России усиливается, что благоприятно для военно-промышленного комплекса США в дополнение к усилению блока НАТО.

Ранее американский президент Джо Байден, прибыв в польский город Жешув, выступил перед американскими военнослужащими 82-ой воздушно-десантной дивизии в Польше. Обращаясь к бойцам, он допустил оговорку, намекнув им на возможную командировку на Украину.

Позднее, в ночь на понедельник, 28 марта, Байден заявил, что не призывал к смене власти в России. Он отрицательно ответил на прямой вопрос журналистов о том, был ли в его словах призыв к смене российского руководства.