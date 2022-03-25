«Увидите, когда окажетесь там»: Байден допустил странную оговорку в выступлении перед военными США

Сегодня президент США Джо Байден прибыл в польский город Жешув в 100 километрах от границы с Украиной с двухдневным визитом.

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Президент США Джо Байден выступил перед американскими военнослужащими в Польше. Обращаясь к бойцам 82-ой воздушно-десантной дивизии глава Белого дома допустил странную оговорку, намекнув им на возможную командировку на Украину.

«У украинского народа много мужества. И я уверен, что вы это наблюдаете. Вы это увидите, когда окажетесь там. Вы увидите женщин, молодых людей. Они невероятны. Они черпают много вдохновения у нас», - сказал Байден, обращаясь к воинскому контингенту США в Польше.

Позже Белому дому в соцсетях пришлось заявить, что президента просто неправильно поняли. Следующий пункт в программе Джо Байдена - официальные переговоры с Анджеем Дудой - они состоятся в Варшаве, лидеры уже вылетели в столицу Польши.

Президент США Джо Байден прибыл в Польшу сегодня, 25 марта. Самолет с американским лидером приземлился на аэродроме Ясенка под Жешувом. Этот город находится в 100 километрах от границы с Украиной. Визит Байдена будет двухдневным. Здесь американский лидер встретится с военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые недавно были переброшены в Польшу.