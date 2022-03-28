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Байден заявил, что не призывал к смене власти в России

алиса краузова
03:10 28.03.2022
Президент США заверил, что не пытался призвать к смене руководства в РФ.
Байден заявил, что не призывал к смене власти в России
© Фото: Yuri Gripas, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Американский лидер Джо Байден отметил, что не призывал сменить власть в Российской Федерации. Об этом президент США заявил во время беседы с прессой.

Глава государства отрицательно ответил на прямой вопрос журналистов о том, был ли в его словах призыв к смене российского руководства. Об этом пишет РИА Новости.

Интерес к данной теме у представителей СМИ возник в связи с недавним неосторожным высказыванием Байдена. Во время выступления в Варшаве президент Соединенных Штатов заявил, что глава РФ Владимир Путин «не может оставаться у власти». При этом, Белый дом почти сразу поспешил уточнить, что лидер страны не имел в виду смену власти или режима в России.

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