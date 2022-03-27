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Президент ФРГ пообещал немцам трудные дни

Ян Брацкий
18:31 27.03.2022
Ранее экономист из ФРГ Айк Хаммер предупредил, что из-за антироссийских санкций экономика Германии может потерпеть крах, а вслед за этим «развалится вся Европа».
Президент ФРГ пообещал немцам трудные дни
© Фото: Dirk Sattler via www.imago-imagewww.imago-images.de, globallookpress
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Власти Германии призвали немцев готовиться к трудным временам, вызванным украинским кризисом. С таким заявлением к соотечественникам обратился президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Да, и в Германии нас ждут сложные дни, дни, которые меняют мир и нас, может быть, даже быстрее, чем мы считали возможным. Впереди нас ждет еще много трудностей. Несмотря на все дипломатические усилия, наша солидарность и наша поддержка, наша стойкость и наша готовность к ограничениям потребуются еще долго», - приводят «Известия» его слова.

Ранее экономист из ФРГ Айк Хаммер предупредил, что из-за антироссийских санкций экономика Германии может потерпеть крах, а вслед за этим «развалится вся Европа». Ответственность за это понесут политики, уточнил он. Первыми гнет ответных экономических мер РФ почувствуют на себе самые зажиточные европейцы, так называемый средний класс, заверил Хаммер.

Обратного эффекта от антироссийских санкций опасается и канцлер Германии Олаф Шольц. Ранее он напомнил, что немецкие власти неоднократно выступали против отказа на данном этапе от импорта энергоносителей из России. При этом не исключались и негативные развития событий в связи с данным решением.

Напомним, западные страны ввели против России экономические санкции после объявления президентом РФ Владимиром Путиным о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля. Как подчеркнули в Кремле, главными целями специальной операции является денацификация и демилитаризация страны.

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