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Немецкий экономист спрогнозировал топливный кризис в ФРГ из-за антироссийских санкций

Ян Брацкий
19:18 26.03.2022
По мнению эксперта, цены на заправках могут подняться до €6 за литр топлива.
Немецкий экономист спрогнозировал топливный кризис в ФРГ из-за антироссийских санкций
© Фото: Skitterphoto, Pexels
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Из-за антироссийских санкций экономика Германии может потерпеть крах, а вслед за этим «развалится вся Европа». Такого мнения придерживается экономист из ФРГ Айк Хаммер.

«Мы можем столкнуться с тем, что дизельное топливо или бензин станут стоить €4-5 или даже €6 за литр. Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого великий зажиточный Запад не более чем иллюзия», - заявил эксперт в беседе с RT.

Ответственность за это понесут политики, уточнил он, припомнив слова экс-президента США Дональда Трампа. Тот однажды заявил, что в противостоянии с Москвой «нет здравого зерна».

Первыми гнет ответных экономических мер РФ почувствуют на себе самые зажиточные европейцы, так называемый средний класс, заверил Хаммер. Обратного эффекта от антироссийских санкций опасается и канцлер Германии Олаф Шольц. Ранее он напомнил, что немецкие власти неоднократно выступали против отказа на данном этапе от импорта энергоносителей из России. При этом не исключались и негативные развития событий в связи с данным решением.

По его словам, Европа и ее партнеры приняли «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны». Кроме того, по мнению Шольца, ограничения влияют на экономическое развитие России, а их последствия будут негативными.

Напомним, западные страны ввели против России экономические санкции после объявления президентом РФ Владимиром Путиным о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля. Как подчеркнули в Кремле, главными целями специальной операции является денацификация и демилитаризация страны. 

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