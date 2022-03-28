Эхо антироссийских санкций: Европу накрывает продуктовый кризис

Россия и Украина - основные поставщики зерна. За последние пять лет экспорт ячменя, пшеницы и кукурузы составил треть общемирового экспорта зерновых. Страны Ближнего Востока и Северной Африки, куда уходило 70% российской пшеницы, почувствуют на себе последствия кризиса больше всего.

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В Греции люди выстраиваются в очереди прямо к открытию магазинов, чтобы успеть смести с полок все, что осталось. В данной ситуации магазины вынуждены вводить ограничения - не больше двух бутылок подсолнечного масла и трех килограммов муки на одного человека. Однако покупатели этим пренебрегают и уходят с переполненными тележками.

«Полки с мукой пусты, а цена выросла. Месяц назад 80 центов, а сейчас - 1,50 евро за килограмм», - рассказывает житель Афин Файе.

Пустые прилавки, последствия от санкций в отношении России, затронули и Германию. С полок магазинов пропадают макароны, рис и туалетная бумага. Ценники только и успевают переклеивать. По данным издания Welt, цены на хлеб могут вырасти до десяти евро. При этом на основные продукты стоимость возросла на 20%. Как отметил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, трудный период еще только ожидается.

«В Германии нас ждут тяжелые дни. Но мы должны быть к ним готовы. Эти дни изменят мир и нас тоже - возможно, быстрее, чем мы считали возможным», - сказал Штайнмайер.

Подсолнечное масло стало основным дефицитным продуктом во всей Европе. Так как его неоткуда везти, на полках магазинов масла, скорее всего, больше не окажется. Главными экспортерами подсолнечного масла в мире стали Москва и Киев, доля России на рынке - больше половины, у Украины - 27%. Подсолнечное масло необходимо для производства соусов, печенья, консервов, и это значит, что производство на заводах встанет.

«Украина выбывает на какое-то время, по большому счету заменить нечем. В будущем Россия и новая Украина будут координировать поставки и подсолнечника, и зерна и смогут диктовать цены. Это инфляция издержек, с помощью повышения процентной ставки вы не можете эту инфляцию победить. Это еще и рост безработицы», - объяснил экономист Александр Разуваев.

Теперь неизвестно, какой урожай ждет Европейский союз без других поставок из России. Из-за ограничительных мер был остановлен экспорт удобрений - и все это накануне посевной. Россия поставляла 25% азотных удобрений, при этом страна экспортировала природный газ и аммиак, необходимый для зерновых культур. С начала года цены на удобрения в общей сложности выросли на 183%.

«Осенью ситуация может еще более обостриться. Для того чтобы нормально посеять, нужны удобрения. В цене удобрений решающую роль играет цена газа. При дорогом газе себестоимость производства сельхозпродукции и продовольствия будет расти», - считает доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин.

Россия и Украина - основные поставщики зерна. За последние пять лет экспорт ячменя, пшеницы и кукурузы составил треть общемирового экспорта зерновых. Страны Ближнего Востока и Северной Африки, куда уходило 70% российской пшеницы, почувствуют на себе последствия кризиса больше всего. К примеру, эхо антироссийских санкций услышали британские пабы, ведь традиционный пенный напиток вырос в цене на 45 пенсов. Проблемы с доставкой товаров в свете топливного кризиса стали одной из причин растущих цен.

А в Испании вот уже несколько дней бастуют грузоперевозчики. Дальнобойщики не хотят выполнять свою работу, когда литр дизеля стоит 2,5 евро. Кроме того, на одной из заправок Австрии появилась инструкция для тех, кто против антироссийских санкций. В случае несогласия с ценами на бензин требуют сигналить.

«Мы можем столкнуться с тем, что дизельное топливо или бензин станут стоить €4-5 или даже €6 за литр. И тогда большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле», - прогнозирует экономист Айка Хаммер.

Решения политиков на этом фоне выглядят безрассудными. Агентство Kiodo сообщило, что страны G7 будут просить свои компании не принимать счета за газ в рублях, а министр сельского хозяйства германского региона Баден и вовсе призвал отказаться от российского газа, чего бы это ни стоило.

«Пятнадцать градусов! Пятнадцать градусов зимой можно пережить в свитере. Никто от этого не умрет! Мы должны перекрыть Путину его денежный вентиль. А значит, и нам надо перекрыть газовый и нефтяные краны, чтобы у свободы в Европе появился шанс», - призвал министр сельского хозяйства земли Баден-Вюртемберг Петер Хаук.

Из-за неподъемных тарифов на газ и электроэнергию в Баварии закрываются заводы, в Британии 150 семей в неделю обращаются в благотворительные организации за продуктовыми наборами. А европейские политики в один голос по-прежнему винят Россию в продовольственном кризисе, по каким-то причинам забывая, что сами ввели санкции против нашей страны. И на данный момент решений, кроме как выстрелить в ногу себе назло России, пока не находится.