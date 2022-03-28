В горах Красноярского края стартовали отборочные на конкурс «Саянский марш» АрМИ-2022

В этом году конкурс отмечает свой пятилетний юбилей, по его итогам команда-победитель получит Кубок Вооруженных сил Российской Федерации, а также право представлять страну на Армейских международных играх.

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Юбилейный этап конкурса среди горных подразделений по ски-альпинизму «Саянский марш» стартовал на базе учебного центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в Красноярском крае. Состязания проходят в рамках АрМИ-2022. За происходящим наблюдала Надежда Котормус.

«Строевой смотр перед первым тренировочным днем. Сегодня команды демонстрируют ту экипировку, которая поможет им преодолеть маршрут протяженностью более 40 километров и длиной в два дня, в том числе ночевку в горах», - прокомментировала корреспондент.

Торжественная церемония открытия состоялась на плацу учебного центра, в ней приняли участие представители Главного управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил Российской Федерации, Центрального военного округа, участники команд от военных округов и учебных заведений МО РФ, а также приглашенные гости.

Перед началом состязаний с командами была проведена мандатная комиссия и жеребьевка, на которой был определен порядковый номер команд. Кроме этого, судейской бригадой был проведен строевой смотр имущества и экипировки военнослужащих.

В рамках соревнований участникам конкурса предстоит совершить 50-километровый лыжный марш с выполнением 12 специальных задач, в которые включены: преодоление подъемов и спусков с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности и разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, метание гранат и другие.

В этом году конкурс отмечает свой пятилетний юбилей, по его итогам команда-победитель получит Кубок Вооруженных сил Российской Федерации, а также право представлять страну на Армейских международных играх.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов