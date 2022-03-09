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По заснеженным горам: как идет подготовка к конкурсу «Саянский марш» под Красноярском

17:56 09.03.2022
За два дня военнослужащие преодолели 50-километровый марш в предгорьях Западного Саяна.
По заснеженным горам: как идет подготовка к конкурсу «Саянский марш» под Красноярском
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Поиск и спасение условно пострадавшего при сходе лавины, скоростные спуски и подъемы с использованием альпинистского снаряжения, стрельбу и метание гранат отработали участники соревнований по ски-альпинизму «Саянский марш».

Окружной этап проходит в Красноярском крае. За два дня военнослужащие преодолели 50-километровый марш в предгорьях Западного Саяна. В состязаниях приняли участие три команды. Лучшая представит Центральный военный округ на всероссийских соревнованиях.

В рамках Армейских игр в прошлом году в международном этапе соревнований «Саянский марш» принимали участие команды России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии и женская сборная МО РФ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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