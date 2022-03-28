Песков заявил, что бесплатно газ поставляться не будет

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на сложный и растянутый во времени процесс поставки газа, это не будет осуществляться бесплатно. Пресс-секретарь отметил, что в этот процесс включаются «и поставки, и оплата, и подведение балансов». Об этом он рассказал журналистам.

«Процесс поставок он весьма и весьма сложный. Это не покупка какого-то товара в магазине, где вы покупаете и на кассе расплачиваетесь. Поэтому это и поставки, и оплата, и подведение балансов. Это процесс, растянутый по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются», - сказал Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на то, что в текущих реалиях Россия не станет «заниматься всеевропейской благотворительностью».

«То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, - это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. Все-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков добавил, что потом «будут четкие временные рамки определяться». Он сказал, что «будем решать вопросы по мере их поступления» в случае отказа европейских партнеров от оплаты в рублях.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил к 31 марта перевести на рубли оплату за поставки газа. Данное поручение было адресовано Центробанку, кабинету министров и компании «Газпром». Речь идет о принятии мер по изменению валюты платежа за поставки газа в определенные страны на российский рубль.