СМИ: в Босфорском проливе обнаружена вторая мина

Это уже второй боеприпас, который заметили в Босфоре.

© Фото: Durmuş Kurt, Unsplash

В Босфорском проливе обнаружена мина, сообщил телеканал Т24. Подводные защитные команды ВС Турции работают в этом районе. Это уже второй боеприпас, который заметили в Босфоре.

Первый раз движение мины увидели у входа в Босфорский пролив. Министерство обороны Турции обсудило вопрос с российской и украинской сторонами. Пролив на какое-то время закрыли, но позже движение судов возобновили.

Власти Турции запретили ночную рыбную ловлю в акватории Черного моря. В министерстве сельского и лестного хозяйства страны заявили, что запрет вводится с 26 марта и действует до следующего объявления.

Сегодня в Минобороны России сообщили, что угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств сохранится при ухудшении гидрометеорологических условий, через четверо суток они достигнут Румынии, через десять суток - Болгарии.