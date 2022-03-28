Авиация и ПВО ВС РФ сбили четыре украинских Су-24 над Черниговской областью

Также сообщается о сбитом украинском Су-27 в районе Краматорска Донецкой области.

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За сутки российская военная авиация и силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских самолета Су-24 в районе двух населенных пунктов Черниговской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе четыре самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два в районе Репки, еще два в районе Городня», - заявил Конашенков.

Также сообщается о сбитом украинском Су-27 в районе Краматорска Донецкой области.

За стуки были сбито 19 украинских беспилотников и пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов