Минобороны России заявило о 19 уничтоженных украинских беспилотниках за сутки
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России заявило о 19 уничтоженных украинских беспилотниках за сутки
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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