В стране и мире Минобороны РФ показало кадры пуска «Калибров» по объектам ВСУ из акватории Черного моря В результате попадания высокоточным оружием уничтожен арсенал с вооружением и военной техникой в Житомирской области. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министерство обороны РФ показало кадры пусков крылатых ракет морского базирования «Калибр» с борта малого ракетного корабля по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Вооруженные Силы России нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. «Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по военным объектам ВСУ», - говорится в сообщении МО РФ. По данным российского оборонного ведомства, в результате точного попадания высокоточным оружием уничтожен арсенал с вооружением и военной техникой в Житомирской области. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика