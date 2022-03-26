Дозиметр зашкаливает: как Россию пытались обвинить в разгроме лаборатории в Чернобыле

В одном из боксов и на полках были разбросаны емкости с неизвестными веществами, от которых и исходил повышенный радиационных фон.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Превышение нормы радиационного облучения зафиксировали российские специалисты во время обследования подвальных помещений Центральной аналитической лаборатории Чернобыля.

В одном из боксов и на полках лаборатории были разбросаны емкости с неизвестными веществами, от которых и исходил повышенный радиационных фон.

Дозиметр показал превышение нормы облучения в несколько сотен раз. Корреспондент «Звезды» спешно покинул место съемки. Дальше здесь будут работать специалисты.

«Специалисты, я думаю, разберутся по данному факту. Но считаю это преступной халатностью Даже не халатностью, а спланированной акцией», - сказал российский военнослужащий.

Ранее CNN сообщило, что российские военнослужащие якобы разграбили и уничтожили Центральную аналитическую лабораторию рядом с ЧАЭС. На место с журналистами прибыли бойцы Росгвардии, которые получили приказ охранять эту лабораторию. Оценив обстановку, некоторые силовики говорят, что все это похоже на некую постановку и даже фарс.

По словам участников спецоперации, злоумышленники устроили погром в лаборатории для того, чтобы создать негативное мнение о российских военных, об их деятельности на территории Чернобыля.