Байден заявил о «священности» коллективной обороны НАТО на переговорах в Польше

Глава Белого дома подчеркнул, что союзники США по НАТО всегда могут рассчитывать на помощь Вашингтона.

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Пятая статья Североатлантического договора, подразумевающая коллективный принцип обороны, является для США «священной обязанностью». С таким заявлением выступил глава Белого дома Джо Байден на встрече с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве.

«Мы воспринимаем как священную обязанность выполнение статьи 5, и вы можете на это рассчитывать», - заявил Байден.

Президент США особо отметил важность единства взглядов членов альянса. Ранее американский лидер провел серию переговоров, в том числе с министрами иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой Минобороны Алексеем Резниковым. Позже российский эксперт, доктор исторических наук Юрий Рогулев назвал эту встречу символической.

Двадцать четвертого февраля Россия приступила к проведению специальной военной операции на Украине. Президент Владимир Путин особо отметил, что главными целями операции являются защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Он отметил, что в планы официальной Москвы не входит оккупация соседнего государства.