Байден заявил о «священности» коллективной обороны НАТО на переговорах в Польше
Пятая статья Североатлантического договора, подразумевающая коллективный принцип обороны, является для США «священной обязанностью». С таким заявлением выступил глава Белого дома Джо Байден на встрече с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве.
«Мы воспринимаем как священную обязанность выполнение статьи 5, и вы можете на это рассчитывать», - заявил Байден.
Президент США особо отметил важность единства взглядов членов альянса. Ранее американский лидер провел серию переговоров, в том числе с министрами иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой Минобороны Алексеем Резниковым. Позже российский эксперт, доктор исторических наук Юрий Рогулев назвал эту встречу символической.
Двадцать четвертого февраля Россия приступила к проведению специальной военной операции на Украине. Президент Владимир Путин особо отметил, что главными целями операции являются защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Он отметил, что в планы официальной Москвы не входит оккупация соседнего государства.