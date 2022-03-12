«Роскосмос» потребовал от партнеров по МКС отменить санкции против корпорации

Корпорация «Роскосмос» обратилась с письменным обращением к партнерам по проекту Международной космической станции (МКС) с требованием отменить незаконно введенные санкции. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" направляет письменные обращения партнерам по Международной космической станции... с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции», - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Копии обращения направлены главам NASA, а также Канадскому и Европейскому космическим агентствам. По мнению Рогозина, коллективный Запад маниакально разрушает международное сотрудничество в космическом пространстве.

Ранее стало известно, что на космодроме Куру во французской Гвиане остались три российские ракеты и три разгонных блока, при этом их использование невозможно без российских специалистов. Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подчеркнул, что возврат ракет невозможен в силу форс-мажорных обстоятельств.

Напомним, Россия приостановила сотрудничество с европейскими партнерами на космодроме Куру, а технический персонал Роскосмоса отозвали из Французской Гвианы. Данное решение было принято в связи с вводом санкций Евросоюза в отношении предприятий Роскосмоса. Ранее на фоне спецоперации РФ на Украине Евросоюз сообщил о новых санкциях против России. В частности, речь шла о запрете поставки в страну товаров для космической и авиационной промышленности.