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Роскосмос задействует «Протон-М» в другой миссии после отмены ExoMars

Игнат Далакян
18:48 17.03.2022
По сообщению госкорпорации, ракета-носитель будет отправлена на космодром Байконур в планируемые сроки.
Роскосмос задействует «Протон-М» в другой миссии после отмены ExoMars
© Фото: Роскосмос
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Ракета «Протон-М» после отмены проекта ExoMars-2022 все равно отправится на Байконур по плану и будет задействована в другой миссии, но уже по российской программе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

«Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок "Бриз-М", предназначавшиеся для запуска миссии "Экзомарс" 2022 года, будут отправлены на космодром Байконур в планируемые сроки», - передает РИА Новости сообщение Роскосмоса.

По сообщению агентства, в госкорпорации заявили, что в дальнейшем эти средства выведения будут использованы для другой пусковой кампании, для выведения полезной нагрузки в интересах РФ, с выполнением программы адаптации под полезную нагрузку непосредственно на космодроме.

Ранее космическая госкорпорация «Роскосмос» потребовала от партнеров по МКС отменить санкции против компании. Как считает глава корпорации Дмитрий Рогозин, санкции Запада разрушают международное космическое сотрудничество.

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