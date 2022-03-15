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В Кремле не согласились с Псаки и назвали трудности в экономике возможностью для развития

Егор Левин
12:48 15.03.2022
Пресс-секретарь президента РФ признал, что трудности действительно присутствуют, но не играют особенно значимой роли.
В Кремле не согласились с Псаки и назвали трудности в экономике возможностью для развития
© Фото: freepik.com
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В Кремле не согласились с мнением о «крушении» российской экономики, которое выразила представитель Белого дома Джен Псаки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные заявления не отражают реальный порядок вещей.

Как он признал, комментируя слова американской стороны, экономические трудности в настоящий момент действительно присутствуют, но не играют настолько значимой роли.

«У нас есть хорошая пословица: "Нет худа без добра". Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших интересах», - заявил Песков.

Представитель Кремля назвал актуальную экономическую ситуацию «возможностью для развития, для обновления, для достижения большей независимости, для налаживания новых производств».

Напоним, Джен Псаки выразила мнение, что США с помощью санкций, вводимых в  ответ на спецоперацию РФ на Украине, вместе с союзными государствами «полностью сокрушили» российскую экономику.

В свою очередь, президент России Владимир Путин ранее заявил, что экономика РФ адаптируется к санкциям и приведет к независимости. Глава государства обратил внимание, что давление на Россию оказывалось всегда.

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