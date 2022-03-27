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Российских граждан в апреле ждут новые выплаты и индексация пенсий

Роман Захаров
13:15 27.03.2022
Об изменениях в законодательство, вступающих в силу со следующего месяца, рассказал председатель ГД РФ Вячеслав Володин.
Российских граждан в апреле ждут новые выплаты и индексация пенсий
© Фото: Petr Chernov, RussianLook, globallookpress
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В России с 1 апреля текущего года поднимут размер социальных пенсий, а семьи, в которых есть дети, получат дополнительную выплату. Об изменениях в законодательстве рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Так, по информации спикера нижней палаты парламента, с 1 апреля социальные пенсии в РФ увеличатся на 8,6%. Речь, по его словам, идет о выплатах по инвалидности, по потере кормильца, по старости и о пенсиях детям, у которых неизвестны оба родителя. Это коснется четырех миллионов россиян. Сама индексация будет автоматической, без подачи заявления.

«Семьи с детьми от восьми до 16 лет смогут получить новую выплату. Пособие будут платить россиянам с невысокими доходами, передает РАПСИ. Изменения вводятся с 1 апреля. Сумма зависит от прожиточного минимума в регионе на ребенка; Подросткам с 14 лет с 1 апреля разрешат регистрироваться на портале "Госуслуги". Детей до 14 лет могут зарегистрировать только их родители или опекуны», - рассказал Володин о новых изменениях.

По данным председателя ГД РФ, с 1 апреля упростится и социальная поддержка. Для этих целей был установлен порядок передачи в информационные системы реквизитов банковских счетов. Граждане России смогут согласиться с использованием Единой системы аутентификации на «Госуслугах».

Кроме того, россиянам станет проще расплачиваться через систему быстрых платежей (СБП). Банки, являющиеся участниками данной программы, с 1 апреля должны будут обеспечить возможность использования мобильного приложения СБП для переводов от физических лиц юридическим или ИП.

Также со следующего месяца вступает в силу закон об ответственности за фейковую информацию о работе государственных органов за рубежом. С 5 апреля 2022 года граждане России будут нести ответственность за недостоверные сообщения о работе российских госорганов в других странах.

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