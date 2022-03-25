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Путин подписал закон об ответственности за фейки о работе госорганов за границей

Ян Брацкий
22:30 25.03.2022
Ранее уголовная ответственность была введена за распространение недостоверной информации о Вооруженных Силах РФ.
Путин подписал закон об ответственности за фейки о работе госорганов за границей
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию госорганов РФ, работающих за рубежом в целях защиты интересов страны и ее граждан.

Ответственность вводится за распространение фейков о работе Росгвардии, посольства, МЧС, диппредставительства и прокуратуры, говорится в указе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее уголовная ответственность была введена за распространение недостоверной информации о Вооруженных Силах РФ.

Распространение фейков будет караться штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до трех лет. Если эти деяния были совершены группой лиц или с использованием своего служебного положения, то штраф составит уже до пяти миллионов рублей, а возможный срок лишения свободы - до 10 лет. В случае, когда недостоверные сведения привели к тяжким последствиям, виновные в их распространении рискуют отправиться за решетку на 15 лет.

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