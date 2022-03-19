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В Минтруде заявили об индексации социальных пенсий на 8,6% с 1 апреля

Игнат Далакян
18:09 19.03.2022
Согласно заявлению, повышение коснется 4 миллионов человек.
В Минтруде заявили об индексации социальных пенсий на 8,6% с 1 апреля
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Социальные пенсии проиндексируют на 8,6% с 1 апреля, это повышение коснется 4 миллионов человек. Об этом заявили в пресс-службе Министерства труда России.

«Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 миллиарда рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка четырех миллионов граждан - это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению», - передает заявление министерства РИА Новости.

Как передает агентство, в ведомстве разъяснили, что социальные пенсии получают те граждане, которые не имеют достаточного стажа для получения страховой пенсии.

В ведомстве добавили, что прорабатывают поручение главы российского правительства Михаила Мишустина о параметрах дополнительного увеличения социальных выплат, включая пенсии и пособия.

Ранее в Министерстве труда РФ говорили о том, что россияне, проживающие за рубежом продолжают получать пенсии. По словам ведомства, все обязательства перед пенсионерами выполняются и будут выполняться в будущем.

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