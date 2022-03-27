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«Это не выстрел в ногу, это ампутация»: экономист о последствиях антироссийских санкций для Европы

Роман Захаров
12:38 27.03.2022
Специалист Ричард Вернер убежден, что из-за введенных против РФ ограничений Европа рискует столкнуться с дефицитом топлива.
«Это не выстрел в ногу, это ампутация»: экономист о последствиях антироссийских санкций для Европы
© Фото: Unsplash
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Ситуация с топливом на европейском рынке из-за антироссийских санкций будет только ухудшаться. Такое мнение в беседе с RT высказал экономист Ричард Вернер.

«Энергетические нужды Европы в значительной степени обеспечиваются Россией. Поставщики дизельного топлива в Австрии и Германии уже предупреждают о грядущем нормировании - топливо в буквальном смысле будет нормироваться, поскольку возникнет дефицит. Вопрос уже не в цене, а в количестве - на всех не хватит. Последствия будут ощутимыми, вернее, уже ощутимы, и дальше все будет только усугубляться», - заявил он.

Экономист при этом подчеркнул, что Европа очень сильно навредила себе, поддавшись давлению со стороны Соединенных Штатов.

«Под давлением США Европа, по сути, была вынуждена не просто выстрелить себе в ногу, но и ампутировать ее или что-то в этом роде», - сказал эксперт.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил об «обратном эффекте», который могут дать антироссийские санкции. Председатель Конфедерации профсоюзов ФРГ Райнер Хоффман, в свою очередь, предупредил о серьезном экономическом кризисе из-за ограничений в отношении РФ.

В субботу, 26 марта, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные санкции для России - это не фатальные трудности, и что их нельзя сопоставить со страшными испытаниями страны в прошлом веке и даже с проблемами коронавируса.

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