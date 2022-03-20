В ФРГ предупредили об угрозе глобального экономического кризиса из-за ситуации на Украине
Из-за ситуации на Украине миру грозит глобальный экономический кризис. Такое мнение высказал председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман в интервью газете Berliner Morgenpost.
«Мы должны использовать все инструменты, чтобы предотвратить глобальный экономический кризис. В Германии более легкий доступ к краткосрочным пособиям должен был быть продлен после июня. То же самое относится к экономической помощи. А на уровне ЕС, как и во время пандемии, мы должны создать новый фонд восстановления — с европейскими облигациями для финансирования», - сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что по мнению Международного валютного фонда мировая экономика замедлит послепандемийное восстановление из-за ситуации на Украине и, возможно, перестроится в корне.