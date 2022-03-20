В стране и мире В ФРГ предупредили об угрозе глобального экономического кризиса из-за ситуации на Украине Виталий Музыка По мнению эксперта, состояние глобальной экономики зависит от нестабильной ситуации и нуждается в специальных мерах поддержки. © Фото: imago-images, Globallookpress Читайте нас на: Из-за ситуации на Украине миру грозит глобальный экономический кризис. Такое мнение высказал председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман в интервью газете Berliner Morgenpost. «Мы должны использовать все инструменты, чтобы предотвратить глобальный экономический кризис. В Германии более легкий доступ к краткосрочным пособиям должен был быть продлен после июня. То же самое относится к экономической помощи. А на уровне ЕС, как и во время пандемии, мы должны создать новый фонд восстановления — с европейскими облигациями для финансирования», - сказал эксперт. Ранее сообщалось, что по мнению Международного валютного фонда мировая экономика замедлит послепандемийное восстановление из-за ситуации на Украине и, возможно, перестроится в корне. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика