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Пасечник оценил вероятность проведения референдума в ЛНР

Анна Назайкина
12:13 27.03.2022
По мнению главы Луганской Народной Республики, в ближайшее время ее жители реализуют свое абсолютное конституционное право.
Пасечник оценил вероятность проведения референдума в ЛНР
© Фото: ТРК "Звезда"
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Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник оценил вероятность проведения в ЛНР референдума о вхождении в состав Российской Федерации. По его мнению, такая форма непосредственного волеизъявления граждан республики может быть применена в ближайшее время.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в Российскую Федерацию. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — сказал он в ходе встречи с иностранными журналистами.

Напомним, что 21 февраля, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость двух самопровозглашенных республик.

Позднее президент России провел внеочередное заседание Совбеза по данному вопросу. Спустя несколько часов глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором он подчеркнул, что признание Донецкой и Луганской народных республик является необходимой мерой.

Затем он подписал соответствующие указы, а также договоры с главами республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 22 февраля Совет Федерации ратифицировал их.

Впоследствии Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины.

Утром 24 февраля президент России Владимир Россия объявил о начале специальной военной операцию на Украине. Ее цель - защита населения народных республик Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.

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