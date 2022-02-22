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«Мы ждали восемь лет»: глава ЛНР рассказал о ликовании после признания республики Россией

Светлана Иванова
17:55 22.02.2022
Он добавил, что против жителей народной республики велся настоящий геноцид, и Украина применяла разные способы уничтожения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что признания независимости ЛНР ждали на протяжении восьми лет. Политик подчеркнул в беседе со «Звездой», что в 2014 году местных жителей уничтожала вооруженная украинская армия только потому, что люди приняли решение остаться в дружбе с Россией и сохранили верность своей истории.

«В 14 году нас регулярно уничтожала вооруженная до зубов украинская армия, стреляла в безоружных детей, женщин, стариков, в общем-то неподготовленных к войне мужчин. И убивали нас только потому что мы приняли решение остаться в дружбе с Российской Федерацией», - сказал Пасечник.

Он добавил, что против жителей народной республики велся настоящий геноцид, и Украина применяла разные способы уничтожения.

«Нас за эти желания в общем-то убивали. Нас отключали от воды, нас отключали от света, нас пытались уничтожить, то есть, в отношении нас практически со стороны киевского режима осуществлялся самый настоящий геноцид», - отметил Пасечник.

Он указал, что все эти восемь лет не прекращались обстрелы территорий ЛНР, в результате чего погибали мирные жители, погибали военнослужащие народной милиции Луганской народной республики, поэтому сейчас в ЛНР царит ликование.

«У нас просто ликование. Мы очень довольны, мы очень счастливы, мы очень рады и мы очень довольны. Этого события мы ждали долгие восемь лет», - добавил глава ЛНР.

По словам Пасечника, на сегодняшний день из республики эвакуировано порядка 40 тысяч жителей. Пока сложно предположить, когда они вернутся.

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