РКН потребовал от YouTube возобновления доступа к видео брифинга МО РФ

В надзорном ведомстве подчеркнули, что действия администрации видеохостинга нарушают основные принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

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Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube немедленно снять все ограничения с видеозаписи «Заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине» на официальном аккаунте Минобороны РФ, а также объяснить, в связи с чем данные ограничения были введены. Это следует из распространенного ведомством сообщения.

Отмечается, что действия администрации видеохостинга нарушают основные принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, а также являются актом цензуры, которая направлена «против всего российского».

«Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении российских СМИ, общественно значимых ресурсов и политических деятелей, а тем более государственного органа Российской Федерации», - говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что YouTube наложил блокировку на видео, где демонстрировалось заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине. Причины блокировки озвучены не были.

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине Министерства обороны РФ занимается организацией помощи мирным жителям в опасных районах.

Стоит отметит, что это не единственный случай, когда YouTube атакует крупные российские каналы. Так в субботу, 26 марта, видеохостинг заблокировал канал пранкеров Лексуса и Вована (настоящие имена - Алексей Столяров и Владимир Кузнецов), объяснив это тем, что ресурс якобы нарушает правила сообщества.