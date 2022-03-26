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YouTube заблокировал канал пранкеров Лексуса и Вована

Анна Касаткина
03:53 26.03.2022
Минобороны Великобритании ранее направило YouTube запрос с просьбой удалить видео беседы главы ведомства Бена Уоллеса с Вованом и Лексусом.
YouTube заблокировал канал пранкеров Лексуса и Вована
© Фото: Azamat E, Unsplash
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Видеохостинг YouTube заблокировал канал пранкеров Лексуса и Вована (настоящие имена - Алексей Столяров и Владимир Кузнецов). Администрация сервиса считает, что канал нарушает правила сообщества.

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube», - говорится в сообщении на заблокированном канале.

Ранее Минобороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео беседы британского министра обороны Бена Уоллеса с Вованом и Лексусом. В заявлении отмечается, что видеоролики представляют «значительный риск национальной безопасности Соединенного Королевства.

На канале пранкеров в последние дни появились видеоролики с Уоллесом, а также главой МВД Великобритании Прити Пател. Обе беседы проводились от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. 

Уоллес в ходе разговора рассказал, что Британия принимала активное участие в милитаризации Украины. Пател, в свою очередь, положительно оценила идею создания нового альянса - системы из нескольких стран, которые «работали бы только по запросу от Украины». 

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