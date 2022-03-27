Москвичам рассказали о погоде на предстоящую неделю

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Зимняя погода продержится в Московском регионе всю предстоящую неделю. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал синоптик Александр Ильин.

«На самом деле, да, погода немножко не соответствует весне. Зима возвращается и всю предстоящую неделю температура в Москве и Московской области будет находиться в пределах ниже климатической нормы, отклонение будет составлять порядка одного-двух градусов. Несмотря на то, что в начале следующей недели несколько потеплеет. Это громко сказано, конечно: температура в отличие от сегодняшней поднимется на пару градусов. Далее продолжение недели не будет характеризоваться высокими температурами. И только к концу недели можно ожидать от плюс трех до плюс восьми градусов. Это максимальное значение, которые будут присутствовать ближе к концу недели», - поделился информацией он.

Специалист добавил, что всю следующую неделю погоду в столице будет определять циклон. Из-за этого в Москве и области ожидаются осадки и сильный ветер.

«А так всю неделю погода будет находиться под влиянием циклонической деятельности. Особо характерно мы это увидели в субботу и сегодня, в воскресенье. Заток очень холодного арктического воздуха, который вернул нам зиму, снег, отрицательные температуры, сложные дорожные условия. На протяжении всей следующей недели осадки от нас не уйдут. Единственное, они будут то набирать интенсивность, то ослабевать. Немножко они ослабнут ночью в понедельник, днем в понедельник. А ночью во вторник снова усилятся. Даже может выпасть до восьми миллиметров осадков... К пятнице может быть осадки нас оставят, но облачность сохранится, с редкими прояснениями. Что касается ветра, который нам досаждает, то сегодня, в воскресенье, будет сохраняться достаточно плотный ветер, еще порывистый, до 17-22 метров кратковременные порывы. Понедельник, вторник - достаточно плотный ветер до 7-12 метров в секунду. А в среду ветер ослабнет, будет до 2-7 метров, уже от него каких-то проблем нам ждать не придется. Атмосферное давление будет потихонечку расти. Сегодня, в понедельник, во вторник где-то в пределах 730-735 мм ртутного столба, ну и к концу недели - до 750 поднимется», - сообщил Александр Ильин.

Ранее Гидрометцентр заявил об «оранжевом уровне» погодной опасности из-за сильного ветра в воскресенье, 27 марта, в Москве и области.

Накануне мэр Сергей Собянин призвал жителей столицы быть осторожными из-за метеорологических условий. В пресс-службе комплекса городского хозяйства предупредили, что порывы ветра в столице 27 марта могут достигать 25 метров в секунду. Жителей Москвы попросили по возможности, не выходить на улицу в такую погоду.