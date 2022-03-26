Москвичей призвали быть осторожными из-за града и мощного ветра

Жителей столицы призвали быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы быть осторожными из-за метеорологических условий. Москвичи из разных районов столицы публикуют в социальных сетях кадры метели, снегопада, града, а также последний сильного ветра.

«В ближайшие дни, с сегодняшнего дня и до вторника, ожидаем в Москве значительное ухудшение погоды. Дождь, снег, сильный ветер. Берегите себя, будьте осторожны», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства сообщили, что порывы ветра в столице завтра, 27 марта, могут достигать 25 метров в секунду. Жителей Москвы попросили по возможности, не выходить на улицу в такую погоду.

«По уточненному прогнозу синоптиков, сегодня ветер усилится до 20 м/с. Завтра ожидаются снег, метель, гололедица, порывы ветра до 25 м/с. Просим по возможности избегать пребывания на улице в непогоду. Находясь на улице, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», - приводит ТАСС выдержку из сообщения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», что за последние 10-15 лет существенно увеличилась повторяемость сильных осадков и ветров. Опасным явлением для Москвы является ветер, превышающий по скорости 23 метра в секунду. По словам метеоролога, существуют наблюдения, подтверждающие, что такие сильные порывы ветра и прочие погодные аномалии в мегаполисах участились.