YouTube начал блокировать каналы госмедиа из РФ по всему миру

В компании YouTube заявили, что начинают блокировку каналов российских государственных СМИ. Представители видеохостинга заявили, что приступают к блокировке незамедлительно.

Как следует из заявления YouTube, поводом для такого решения стали «принципы», которые запрещают «преуменьшение» значения «насильственных событий». Что именно кроется за этой формулировкой и каковы критерии «преуменьшения», в компании не объяснили

«В данный момент мы блокируем доступ к каналам YouTube, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру», - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что видеохостинг YouTube приостановил для пользователей из России все функции монетизации. Ограничения коснулись подписки Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата и суперстикеров.