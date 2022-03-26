Поставки оружия и санкции: как прошла встреча Байдена с президентом Польши и украинскими министрами

Встреча в президентском дворце Варшавы прошла в торжественной обстановке. А вот другая встреча - с украинской делегацией - официально запланирована не была.

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Ускорить поставки Польше современного вооружения из США попросил польский президент Анджей Дуда Джо Байдена на переговорах в Варшаве. Речь идет о системах ПВО «Пэтриот», истребителях F-35 и танках Abrams. В свою очередь сам американский президент пообещал не ослаблять военную поддержку и Украине. Это уже итог встречи Байдена с представителями украинских властей.

Встреча в президентском дворце Варшавы прошла в торжественной обстановке. Польские военные встречали американскую делегацию, звучали гимны. А вот другая встреча - с украинской делегацией - официально запланирована не была. Более того, непонятно, где она проходила. Зато участники известны.

С американской стороны, кроме Байдена, - госсекретарь США и глава Пентагона. А из Киева прибыли - глава МИД и минобороны Украины. Дмитрий Кулеба отвечает на вопрос американского президента, удается ли поспать.

«Я сплю в поезде, в машине. Мы уже приспособились - мы спали в поезде который мчался на огромной скорости», - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Об итогах переговоров пока известно только одно: Киев получил дополнительные обещания от США о развитии оборонного сотрудничества в области обороны.

«Ни одна другая страна не оказала Украине большей поддержки, чем США. И это очень важно...Сегодня мы получили дополнительные обещания от США о том, как будет развиваться наше оборонное сотрудничество, мы благодарны Соединенным Штатам за военную помощь и за санкции», - сказал Кулеба.

Байден в Польше находится второй день. Накануне встретился с американскими десантниками, которые прилетели в страну в начале февраля для усиления присутствия НАТО в Восточной Европе. Солдат разместили в польском городе Жешув. От него до Львова меньше трех часов езды.

Кстати, именно польские власти предлагали послать так называемую миротворческую миссию НАТО на украинские территории. Но альянс идею не поддержал, опасаясь, что это закончится противостоянием с Россией.

Однако усиливать оборону альянса Байден пообещал.

И пока президент был с визитом в Польше, издание Daily Mail опубликовало документы о причастности сына Байдена, Хантера, к разработке на украинских территориях биооружия.

«Хантер Байден действительно помог получить миллионы долларов на финансирование американского подрядчика на Украине, специализирующегося на исследовании смертельный патогенов», - говорится в публикации британской газеты.

Издание приводит электронную переписку из почты Хантера Байдена. Из писем следует: сын американского президента помог обеспечить миллионное финансирование американского подрядчика минобороны США на Украине, специализирующегося на исследовании смертельных патогенов. Работа над проектами началась еще в 2014 году.

Причастность сына Байдена к финансированию биолабораторий на Украине изначально раскрыли в российском Министерстве обороны. В МО РФ отмечали причастность инвестиционного фонда Rosemont Seneca, который обладает значительными финансовыми ресурсами в объеме не менее 2,4 млрд долларов.

А вот доказательства того, как страны участницы НАТО занимались подготовкой украинских военных для атак на Донбасс - в Волновахе обнаружен тайник с сертификатом о прохождении курсов подготовки младших сержантов с участием инструкторов из Соединенного Королевства.

Еще один инструмент давления для союзников Вашингтона - санкции. Именно это главы МИД и минобороны Украины обсуждали с американской стороной, несмотря на то, что многие европейские страны не поддерживают ограничения против России. Об этом в интервью венгерскому телеканалу М1 рассказал премьер-министр Виктор Орбан.

«Украинская точка зрения понятна: они просят вмешательства НАТО, начала воздушной войны, поставок оружия. Однако мы не украинцы, не русские - мы венгры. На вопрос “на чьей стороне выступает Венгрия?” ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии», - сказал Орбан.

Еще один пункт визита Джо Байдена - польские пункты размещения беженцев. Перед отъездом американский президент также обещал выступить с заявлением по Украине.