Минобороны Турции подтвердило, что уничтоженным в Босфоре объектом оказалась мина

Накануне Минобороны России сообщило, что в западной части Черного моря дрейфуют не менее десяти украинских мин.

© Видео: thealpago, twitter © Фото: İstanbul Boğazı, Twitter

Минобороны Турции подтвердило, что обнаруженным в проливе Босфор объектом оказалась мина. Ранее ведомство сообщило о нейтрализации предмета, похожего на нее.

Мину обнаружил экипаж гражданского коммерческого судна. Объект дрейфовал в прибрежной зоне Босфора. Группы подводной обороны были подняты по тревоге и отправлены на место ЧП, сказано в сообщении турецкого оборонного ведомства.

Накануне Минобороны России сообщило, что в западной части Черного моря дрейфуют не менее десяти украинских мин, которые сорвались с якорей и сейчас угрожают безопасности военных кораблей и гражданских судов.

По словам начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергея Рудского, минирование украинской стороной подходов к портам боеприпасами устаревших типов является безрассудством. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.