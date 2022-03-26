Минобороны Турции нейтрализовало похожий на мину объект в проливе Босфор

По данным местных СМИ, после обнаружения в водах похожего на мину предмета, Босфорcкий пролив был закрыт для судоходства до особого распоряжения.

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Минобороны Турции нейтрализовало в проливе Босфор объект, напоминающий мину. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«После обнаружения 26 марта гражданским коммерческим судном объекта, похожего на мину, в прибрежной зоне Босфора группы подводной обороны были оперативно направлены к месту происшествия. Объект, похожий на мину, был взят под контроль командами подводной обороны, и было предпринято вмешательство для его нейтрализации», - сказано в заявлении турецкого МО.

Как, в свою очередь, информируют местные СМИ, после обнаружения в водах похожего на мину предмета, Босфорcкий пролив был закрыт для судоходства до особого распоряжения.

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором виден объект, внешне схожий с противокорабельной миной, дрейфующий в акватории, предположительно, пролива Босфор.

Стоит отметить, что в пятницу, 25 марта, Минобороны РФ сообщало, что в западной части Черного моря дрейфуют не менее десяти украинских мин. По данным российского оборонного ведомства, мины сорвались с якоря и сейчас угрожают безопасности военных кораблей и гражданских судов.