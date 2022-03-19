ФСБ: мины ВМС Украины из-за обрыва тросов угрожают дрейфом в Босфор
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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ФСБ: мины ВМС Украины из-за обрыва тросов угрожают дрейфом в Босфор
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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