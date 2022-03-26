Эксперт назвал символическими переговоры Байдена с украинскими министрами в Польше

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Приезд президента США в Польшу носит символический характер. В этом уверен директор Фонда имени Франклина Рузвельта по изучению Соединенных Штатов, доктор исторических наук Юрий Рогулев. С его слов, глава Белого дома «завернул» к полякам после посещения обязательных саммитов НАТО, G7 и Совета Европы, но не для встречи с президентом Анджеем Дудой.

«Его главная цель была - встретиться с военнослужащими США, которые туда прибывают. Там было странное выступление. Он почему-то сказал американским бойцам, что они сами увидят, когда на Украине окажутся, что там народ голыми руками танки останавливает. И почему-то намекнул, что они могут оказаться на территории Украины», - рассказал Рогулев.

Что касается переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым - то эта встреча американского лидера тоже ни к чему не обязывала, считает доктор исторических наук.

«Это не имеет значения большого. Посмотрите, кто ведет переговоры с Россией. Там состав делегации из непонятных лиц. Здесь хотя бы министр обороны и министр иностранных дел. Это чисто символическая встреча. Ничего не будет из того, что требует Украина. Вилами на воде все писано», - добавил эксперт.

Напомним, глава Белого дома находится в Польше с двухдневным визитом, накануне он прибыл в город Жешув. Этот населенный пункт находится в 100 километрах от польско-украинской границы. До этого Байден принимал участие во внеочередном заседании саммита НАТО, группы G7 и Европейского совета.