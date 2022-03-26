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Евкуров наградил отличившихся в спецоперации на Украине российских военных

15:42 26.03.2022
После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил награды военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации на Украине. Высоких наград были удостоены восемь военнослужащих - они получили шесть Орденов Мужества и две медали «За отвагу».

Ранее сообщалось, что в филиале военного госпиталя имени Вишневского замминистра обороны РФ Александр Фомин вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в спецоперации на Украине.

Получивший Орден Мужества командир отделения сержант Артур Пфлигер рассказал, как попал в засаду и в результате перестрелки с противником получил ранение. Он также выразил уверенность, что российские военнослужащие справятся со всеми задачами.

После выписки военнослужащих направят на реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории, где под каждого пациента подбирается реабилитационная программа для восстановления здоровья.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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