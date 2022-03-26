«Не подвел Родину»: получивший Орден Мужества военный РФ рассказал о спецоперации на Украине

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В филиале военного госпиталя имени Вишневского замминистра обороны РФ Александр Фомин вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в спецоперации на Украине. Получивший Орден Мужества командир отделения сержант Артур Пфлигер рассказал, как попал засаду и в результате перестрелки с противником получил ранение.

На сегодняшний день он чувствует себя удовлетворительно. Артур признался, что врачи помогают и оказывают ему квалифицированную медицинскую помощь.

«Наши российские военнослужащие сильные, они справятся со всем. Накануне ко мне прилетала жена и мать. Все хорошо, они меня тоже морально поддерживают, гордятся мной. Для меня главное, что не подвел близких и Родину», - сказал Пфлигер.

Из рук Фомина ордена Мужества получили девять человек. Замминистра поблагодарил военнослужащих за безукоризненное исполнение воинского долга и пожелал им скорейшего выздоровления.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов