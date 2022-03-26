Фомин в госпитале наградил Орденами Мужества отличившихся в спецоперации

После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.

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Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в филиале военного госпиталя имени Вишневского вручил госнаграды раненым российским военнослужащим, которые отличились при проведении спецоперации по защите Донбасса.

Участникам специальной военной операции на Украины вручили девять Орденов Мужества. Ранее о награждении данных военнослужащих был выпущен указ президента РФ.

После того, как военнослужащие будут выписаны из медучреждения, они отправятся на реабилитацию в ведомственные медицинские центры и санатории для полного восстановления.

«В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа», - отмечается в сообщении МО РФ.

Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании участников военной спецоперации по защите народных республик Донбасса ветеранами боевых действий. Изменения были внесены в Федеральный закон «О ветеранах».

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.