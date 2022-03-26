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Пранкер Вован рассказал, что будет делать после блокировки YouTube-канала

Ян Брацкий
15:29 26.03.2022
По словам пранкера, видеохостинг ценился тем, что к роликам имели доступ западные зрители, но телефонные шутники обещали найти выход из ситуации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Владимир Кузнецов, более известный, как пранкер Вован, рассказал «Звезде» о творческих планах после блокировки своего YouTube-канала. О том, что видеохостинг заблокировал канал пранкеров Лексуса и Вована стало известно ранее.  

«Ну есть Rutube, мы туда все перекинули и Telegram-канал. Мы его сделали и будем там выкладывать ролики. Просто хочется, чтобы наши видео доходили и до западной аудитории. Посмотрим, где их размещать, чтобы западные зрители тоже все видели и делали свои выводы», - рассказал Кузнецов.

Как выяснилось, YouTube заблокировал канал юмористов в рамках некоего расследования. В обращении к авторам канала администрация сервиса ограничилась заявлением, что их деятельность нарушает правила сообщества.

«В газете The Independent уже появился комментарий представителей YouTube. Там говорится, что фирма принадлежащая Google не обнаружила, что видеоролики нарушают ее руководящие принципы, но удалила их после расследования того, что это является компанией влияния. "Мы закрыли канал в рамках расследования скоординированных операция влияния, связанных с Россией"», - добавил пранкер.

На канале пранкеров в последние дни появились видеоролики с главой министерства обороны Великобритании Беном Уоллесом, а также главой МВД Королевства Прити Пател. Обе беседы проводились от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Уоллес в ходе разговора рассказал, что Британия принимала активное участие в милитаризации Украины. Пател, в свою очередь, положительно оценила идею создания нового альянса - системы из нескольких стран, которые «работали бы только по запросу от Украины».  

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