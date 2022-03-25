«Русские как варвары»: что говорила глава МВД Британии в полной версии разговора с пранкерами

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Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выложили полную версию разговора с главой МВД Великобритании Прити Пател. Напомним, как сообщалось ранее, после розыгрыша министра обороны страны Бена Уоллеса мужчины дозвонились до министра внутренних дел королевства.

Молодые люди общались с политиком от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В самом начале пранкеры сравнили Пател с британской «железной леди» Маргарет Тетчер, что вызвало одобрительную реакцию у министра, которая с самого начала не понимала, что ее разыгрывают.

Российские пранкеры поинтересовались у Пател по поводу того, что Интерпол не захотел исключать Россию из организации. На этот счет министр заявила, что Интерпол, в ее представлении, «должен был обеспечить полное отстранение, потому что русские ведут себя как варвары».

В ходе общения Пател также оценила идею создания нового альянса - системы из нескольких стран, которые «работали бы только по запросу от Украины».

«Я очень рада и готова, я абсолютно готова продвигать эту инициативу, и мы посмотрим, что еще можно сделать. И, я полагаю, модель, которую вы только что предложили, жизненно важна», - заключила она.

Кроме этого, в разговоре с пранкерами министр рассказала, что британцы на въезде в Соединенное Королевство могут подробно допрашивать русских на тему отношения к российским властям, а имущество РФ британские власти готовы передавать украинцам без суда и следствия.

«Будем давить на друзей Путина, чтобы они изменили свою позицию. Только потому что они его друзья», - ответила Вовану и Лексусу Пател.

В конце общения, которое длилось чуть больше 15 минут, пранкеры попросили британского политика повторить на русском языке за ними фразу «слава Украине», а затем «англичанка гадит».

Пател объяснили, что это значит «Англия нам помогает». Пател с радостью откликнулась на эту просьбу и произнесла оскорбляющую ее фразу.

В четверг, 17 марта, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что стал жертвой пранкера, который позвонил ему по телефону, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В ходе разговора Уоллес рассказал, что его страна принимала активное участие в милитаризации Украины.