СМИ: Германия доставила на Украину 1,5 тысячи зенитных ракет «Стрела»

Помимо этого, как утверждается, в зоны боевых действий было доставлено 350 тысяч продуктовых пайков.

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На Украину из Германии прибыли 1,5 тысячи зенитных ракет «Стрела» и 100 пулеметов MG3, а также восемь миллионов патронов для пистолетов. Об этом сообщило немецкое агентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Утверждается, что кроме этого в зоны боевых действий было доставлено 350 тысяч продуктовых пайков, 50 медицинских транспортных средств и медматериалы. При этом министерство обороны ФРГ отказалось комментировать данную информацию.

Ранее СМИ сообщили о том, что Италия передала Украине противотанковые гранатометы и пулеметы. По информации издания, «Бельгия, Италия и Германия отправили на Украину современную версию» противотанковых гранатометов «Панцерфауст».

Несколькими днями ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что западные компании военно-промышленного комплекса в погоне за финансовой наживой готовы зарабатывать «на крови». По его словам, накачивание Киева оружием и отправка на украинскую территорию иностранных наемников «безответственно и крайне опасно».

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.